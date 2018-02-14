ЧП в московском метро: на «зеленой» ветке погибла женщина

Сегодня на станции московского метро «Царицыно» произошло ЧП: погибла женщина после падения на рельсы под поезд, после чего движение выбилось из графика. Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, ЧП произошло в 16:33 мск.

По его словам, машинист, заметив женщину, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Прибывшие медики констатировали, что 52-летняя москвичка получила травму, не совместимую с жизнью, передает РИА «Новый День».

«Около 16:50 тело погибшей было извлечено, электричество на пути подано и движение восстановлено», – отметил Мышляев.

Сейчас сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Также полицейские намерены изучить записи с камер видеонаблюдения. По факту инцидента проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.02.18

ФСБ претендует на полномочия Следственного комитета. / Громкий «скандал» на выборах-2018: Собчак нанесла «удар» по Путину. / Даже не верится: ВЦИОМ обещает рекордную явку на выборы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»