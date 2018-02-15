Россия рискует потерять Сирию: США превратят арабскую республику в послевоенную Германию

США рассчитывают создать из Сирии подобие послевоенной Германии – разделить арабскую республику на части и сферы влияния. Для достижения этой цели Вашингтон «подпитывает» оставшиеся на группировки боевиков и провоцирует обострение конфликта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили эксперты накануне на пресс-конференции в Москве.

По их оценке, Россия рискует потерять достижения последних лет в Сирии. Речь идет в большей степени не о военном участии, а о слабых позициях в переговорных процессах, в том числе на дипломатическом уровне. На поддержку международных институтов, в том числе, ООН рассчитывать бесполезно.

В чем на деле заключается «победа в Сирии»

Советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей Бакланов, комментируя ситуацию в Сирии, отметил, что Москва, сейчас будет вынуждена менять подход к разрешению кризиса в арабской республике.

«Последние дни мне удалось провести ряд встреч с нашими коллегами из стран региона – египтянами – и переговорить с теми, кто в разных форматах участвовал в переговорных процессах – в Астане, Женевском формате. Я полагаю, что тот, момент, который мы сейчас переживаем, – особенный. Мы вплотную подошли к другому периоду, когда предстоит переформатировать и перейти к другой тактике в переговорном процессе», – сказал Бакланов.

С его точки зрения, сейчас Сирию условно можно разделить на две части: 70% территории находится под контролем правительства Башара Асада и 30% – остаются в руках внесистемных группировок.

«С учетом победы на ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и того, что правительство (САР) овладело ситуацией на этой территории, я бы разделил всю сирийскую проблему на две части: укрепление властных структур на освобожденной территории, процесс мирового урегулирования, расширение базы режима (на 70% территории). И второй блок: север, 4 зоны с непонятными действиями сил (30%). Там урегулирование пойдет другим темпом и другими временными рамками», – сказал он.

«Если мы сейчас одно с другим сольем, то получится каша, из которой мы не выберемся», – считает эксперт.

Бакланов полагает, что сейчас действительно можно говорить о «победе» над ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), о которой в конце года заявило российское руководство, но это не означает победу над международным терроризмом в целом и окончательное решение сирийской проблемы.

Эксперт пояснил, что сейчас в «руководстве международного террористического объединения» происходят изменения. «Сейчас возвращаются к власти те, кто был до 2012-2014 года, и кто говорил, что не надо никаких (мировых) Халифатов, надо иметь ячейки в разных странах и традиционным туристическим путем бороться с правительствами и пытаться прийти к власти. После этого победила линия на Халифат, но сейчас видно, что они себя скомпрометировали», – сказал он.

«Часть боевиков все-таки эвакуировали. Значительная часть из них находиться в резерве в Европе, часть устремилась в Афганистан, в Среднюю Азию. Настораживает, что их осталось много и они в разных странах составляют этот резерв международного террористического объединения. Нам надо к любым неожиданностям быть готовыми», – отметил Бакланов.

Происки США: ожидаемое ухудшение ситуации

Бакланов выразил уверенность, что ситуация на оставшихся 30% территории Сирии, где контроль остается в руках боевиков, будет развиваться в зависимости от того, как сложатся отношения с США, которые «сейчас цепляются за эти земли».

«Многие вещи (которые сейчас происходят) были прописаны в мартовском документе, изготовленном четырьмя ведущими специалистами. Мне удалось этот документ получить и прочитать. Очень интересный документ, в котором утверждалось, что американцам надо исходить из того, что с Башаром Асадом (президент САР) не получилось, и он останется у власти, поэтому надо уцепиться за то, что может быть в их положении – север», – рассказал дипломат.

Таким образом, как пояснил эксперт, Вашингтон надеется раздробить Сирию на регионы.

«Они хотят укрепить у власти в зонах деэскалации автономные объединения, помогать, чтобы удалить эти районы от Дамаска», – считает Бакланов.

По мнению президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, учитывая все обстоятельства, Москве необходимо проводить более жесткую линию, чтобы не потерять все достижения последних лет.

«Нужно рассматривать ситуацию, не как цепь случайностей, а как мощную операцию межцивилизационного и внутрицивилизационного противостояния. Сегодня нужно делать основную ставку не на военных – они свою задачу решили... Наступать нужно на политико-дипломатическом фронте. Не хочу критиковать коллег, но все ли сделали политики и дипломаты, чтобы этот процесс был закончен?» – сказал Ивашов.

В этой связи он также отметил, что последние переговоры в Сочи прошли в слишком мягком формате. Кроме этого, как считает эксперт, ситуация на Ближнем Востоке будет только ухудшаться, так как Вашингтон, который инспирировал войну в Сирии, уже заложил в бюджет на «поддержку оппозиции» в республике.

«Я довольно пессимистически оцениваю наши перспективы там. Мы сейчас увидим мощную атаку против России против Путина, она уже ощущается. Финансовые потоки уже идут», – подчеркнул он.

Ивашов выразил уверенность, что противостоять негативному сценарию развития событий на Ближнем Востоке придется не столько в ходе военных столкновений, сколько на переговорных площадках.

В то же время, по оценке Бакланова, Россия сейчас не может рассчитывать на поддержку международных институтов – даже ООН уже неоднократно демонстрировала «слабость позитивного воздействия».

«Наши контакты со странами региона говорят о том, что у них очень утерян авторитет Организаций объединенных наций. Начиная с того, что в Сирии многие восприняли как издевательство назначение Кофи Аннана спецпредставителем (генсека ООН по Сирии), с именем которого связана кровавая развязка в Ираке», – сказал он.

Дипломат добавил, что нынешний спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура также мало идет на сотрудничество с Россией.

«Я помню, что были очень неприятные моменты, когда от Мистура была нужна поддержка, а ее не было, вместо этого были скользкие заявления, которые осложнял нам жизнь», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в конце 2017 года Россия объявила о победе над террористами в Сирии и начала выводить воска с территории. 31-го декабря под Хамой разбился российский боевой вертолет Ми-24, погибли оба пилота. В ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим атаковало 13 беспилотников. Средства российских подразделений ПВО выявили 10 дронов, приближавшихся к российской авиабазе Хмеймим и еще три БПЛА, направлявшихся к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе.

В начале февраля террористы «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали российский Су-25 во время выполнения задания по патрулированию сирийской провинции Идлиб. Выпущенная боевиками из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика. Летчик успел катапультироваться, но уже на земле вступил в бой с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» и погиб.

Позже стало известно, что граждане России погибли в ночь с 6 на 7 февраля в результате удара коалиции США по силам, поддерживающим президента Асада. При чем в зарубежных СМИ число погибших доходит до 100-200 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет детальной информации, которая позволила бы делать какие-то выводы о присутствии россиян в зоне боевых действий в Сирии. В то же время он допустил, что на территории Сирии могут находиться российские граждане – не военнослужащие.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.18

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