Раздельный сбор мусора в Подмосковье: контейнерные площадки оказались в дефиците

Масштабный проект по раздельному сбору мусора в Подмосковье натолкнулся на сложности. Оказалось, что в регионе есть недостаток контейнерных площадок. Как заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, нехватка составляет около 15%.

«Не считая еще раздельного сбора отходов. Это техническое задание для регионального оператора», – добавил он.

По его словам, задача на 2018 год – установка 6 тысяч контейнерных площадок. Однако и этого недостаточно, передает РИАМО.

«Это всего 50% по нашим расчетам территориальной схемы», – признал Коган.

По данным «Интерфакса», Коган также предупредил о введении штрафов за неразделение мусора. Соответствующая норма ответственности будет внесена в КоАП Московской области.

«В первом квартале текущего года мы будем это делать: вносить ответственность, которая вступит в силу с 2019 года, за отсутствие раздельного сбора отходов», – подчеркнул министр.

Договоры на вывоз мусора и внедрение двухконтейнерной системы сбора мусора в СНТ и ИЖС Подмосковья планируется заключить в этом году.

Как сообщал «Новый День», ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал наладить систему раздельного сбора мусора, чтобы меньше отходов закапывать.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.02.18

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