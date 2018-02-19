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Понедельник, 19 февраля 2018, 16:22 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Москва снова дышит сероводородом: норма превышена в 1,2 раза

Концентрация сероводорода в Москве вновь оказалась выше нормы. Как сообщает пресс-служба «Мосэкомониторинга», на юго-востоке столицы при слабом ветре зафиксировано превышение норматива в 1,2 раза. Однако в ведомстве отмечают, что днем метеоусловия поспособствуют рассеиванию выбросов.

«20 февраля Москва будет находиться под влиянием циклона. При смене воздушной массы также ожидаются благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере», – говорится в сообщении.

Напомним, обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода) поступают от жителей московского региона с осени прошлого года. В результате проведенных исследований выявлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором сейчас ведутся работы по дегазации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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