Борьба за вежливость: в московском метро беременных отметят специальным значком

В московском метро беременным начали выдавать специальные ярко-красные значки с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме». Как заверили в администрации подземки, для их получения подтверждающая справка не понадобится.

«Все пассажирки в положении могут прийти на стойку «Живое общение» на станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) и получить значок», – сообщил первый заместитель начальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, которого цитирует РИАМО.

По его словам, пока акция, стартовавшая 26 февраля, проходит в пилотном режиме, однако при положительном отклике, возможно, станет постоянной.

«В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию», – сказал Латыпов.

Он также отметил, что подобные акции проходят в нью-йоркском и лондонском метрополитенах, и добавил, что штрафных санкций к «невежливым» пассажирам, не уступающим место беременным, применяться не будет.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.02.18

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