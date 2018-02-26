Домодедовская компания будет оштрафована за загрязнение экологии

Домодедовская торговая компания будет оштрафована за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами. Как сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья, инспекторы обнаружили нарушения у предприятия ООО «БЛУМ», занимающегося оптовой продажей мебельной фурнитуры, во время плановой проверки в селе Ям.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, обнаружены загрязненный маслами песок, угольные фильтры, покрышки, автомобильные масла, аккумуляторы и мусор от бытовых помещений. При этом у юрлица не оказалось утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов об их размещении.

Сообщается, что теперь предприятию грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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