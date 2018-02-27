МЧС: Сегодня ночью Подмосковье снова подморозит до -30

В ночь на среду в Подмосковье вновь ожидаются 30-градусные морозы. Соответствующее предупреждение, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь с 27 на 28 февраля в Московской области ожидается понижение температуры местами до -30 С», – говорится в сообщении.

Кроме того, местами прогнозируется небольшой снег, гололедица.

Спасатели рекомендуют воздержаться от продолжительного пребывания на улице, надевать теплую одежду и обувь. Перед выходом из дома лицо и руки желательно смазывать защитным жирным кремом.

Как отмечают в ведомстве, в случае обморожения нельзя отогревать пострадавшие участки горячей водой или растирать снегом, что грозит необратимыми изменениями – некрозом – в тканях организма. В таких случаях предлагается обернуть обмороженную часть тела в сухое полотенце или шерстяной платок. Однако, если чувствительность не возвращается, необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, после мороза не следует сразу пить горячий чай или принимать горячий душ. Резкая смена температур станет нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Организм должен за 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

В морозные дни водителям также рекомендуют отказаться от дальних поездок и быть предельно осторожными на дорогах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

Крупная финансовая афера: мошенники выманили у москвички 220 млн рублей. / Полиция Таиланда отказалась отпустить под залог российских секс-тренеров. / ЧП в Подмосковье: на станции «Орехово-Зуево» произошла утечка серной кислоты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»