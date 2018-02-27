В Люберцах после жалоб жителей оштрафованы загрязнители воздуха

В подмосковных Люберцах по итогам проверки наказаны загрязнители воздуха. Нарушителей выявили и оштрафовали после жалоб местных жителей на неприятные запахи, идущие из промзоны в деревне Мотяково. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

Инспекторы эконадзора установили, что на одном из участков, находящемся в аренде у индивидуального предпринимателя, сжигались древесные отходы. На другом – арендуемом ООО «Альянс Плюс», разместился пункт приема металлолома. Однако при этом отсутствовали паспорта отходов и проект нормативов допустимых выбросов вредных веществ.

Нарушители оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

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