«Какая няшка»: Интернет восхитила крыса среди сыра в подмосковном супермаркете Роспотребнадзор проводит проверку

Видеоролик с крысой, лакомившейся сыром на прилавке в подмосковном супермаркете, заинтересовал региональное управление Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты выясняют обстоятельства появления грызуна, предположительно, в супермаркете Лобни.

Крыса на прилавке

«На видеохостинге YouTube и в интернет-изданиях появилась видеозапись о крысе, которая свободно перемещается по полкам с продуктами питания якобы на территории супермаркета в городе Лобня», – цитирует РИА «Новости» заявление ведомства.

Отмечается, что сейчас выясняются «обстоятельства для проведения внеплановой проверки и принятия административных мер за нарушение установленных требований».

Между тем, видео вызвало одновременно сарказм и самые теплые чувства у пользователей Youtube. Никто не потребовал жестокой расправы – напротив, многие выражали свою симпатию.

«Хорошенькая ухоженная крыска, шерстка чистая, глазки блестят – сразу видно, хорошо питается!», «Столько сыра! Это крысиный рай! Пусть кушает, поправляется», «Какая няшка!» – пишут пользователи и отмечают ошибочность устоявшегося мнения о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.02.18

Рубль пережил волну избыточного оптимизма: доллар снова набирает силу. / Предчувствие рецессии: ускорения экономики России в ближайшие 7 лет ждать не стоит – прогноз экспертов. «Экономические позиции РФ будут последовательно ухудшаться». / Путин разрешил ФСО тушить пожары и бороться с хакерами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»