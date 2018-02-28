«Заброшенное будущее»: новый источник энергии пока никому не нужен

Экономическая элита не готова к перестройке устоявшейся энергетической системы, в противном случае ученые уже давно могли создать новый источник энергии. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано накануне во время пресс-конференции в Москве во время обсуждения проекта казахстанского токамака, который предполагает строительство термоядерного реактора для «энергетики будущего».

Ведущий эксперт Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив Владимир Тельнов пояснил, что проект казахстанского токамака был начат еще в советское время. Однако затем эта программа была фактически заморожена на длительный период и была возобновлена около 14 лет назад, после чего в 2010 году вновь была приостановлена.

«Мы остановились, потому что начался глобальный кризис, он был заморожен порядка 6 лет. 9 июня прошлого года установка была вновь запущена», – отметил он.

Он напомнил, что шесть стран СНГ – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Кыргызстан и Таджикистан – подписали межправительственное соглашение по использованию токамака. «На ближайшем совещании предполагается утвердить программу на 18-20 годы, как будет использоваться. Какие есть возможности и что мы хотим достичь на этом этапе», – сообщил Тельнов.

При этом он отметил, что, по оценкам ученых, реальные достижения в сфере создания нового топлива нужно ждать не ранее 2030 года.

«Мы сталкиваемся с проблемой энергетических ресурсов – человечество, конечно, будет решать эту проблему, но нужно понимать техническую сложность ее решения. Мы сейчас выходим на штатные работы в проведении экспериментов с материалами»», – сказал Тельнов и подчеркнул, что чем дальше ученым удается продвинуться в создании термоядерного реактора, тем больше сложностей возникает в их работе.

Директор департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко со своей стороны согласился, что это исследование требует больших ресурсных затрат, и выразил уверенность, что на самом деле современное общество не нуждается в новом источнике энергии.

«Дата реализации термоядерного реактора постоянно откладывается во многом в силу научных и технических проблем, но в основном потому, что острой необходимости в новом источнике и перестройки всей промышленности на новый источник энергии – нет. Как только такая необходимость появится, до реализации термоядерного реактора останется не более 10 лет», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.18

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