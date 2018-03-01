«Мы просто терпеть это не будем»: Лукашенко пригрозил Москве ответом на «молочное» эмбарго

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко прокомментировал запрет ввоза молока и молочных продуктов в Россию и пообещал, что «такие вещи без ответа не останутся». Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, раскрыв причины действий Москвы. По его словам, в России решили завезти дорогое сухое молоко из Новой Зеландии, продаже которого может помешать дешевая белорусская продукция.

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», – цитирует слова Лукашенко агентство «Белта».

При этом белорусский лидер заявил, что Минск не намерен повышать цену на молочные изделия для России. «Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос»,– подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее Россельхознадзор заявил, что с 26 февраля будет введен запрет на поставки в Россию молока и молочных продуктов из Белоруссии. В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что в молочной продукции из Белоруссии все чаще обнаруживаются остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 376 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и России в продукции белорусских производителей, из них 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции). С начала 2018 года федеральная надзорная служба зафиксировала уже 32 случая нарушения норм Евразийского экономического союза.

Однако позже по «техническим причинам» введение ограничений были перенесены на 6 марта. Сообщалось, что продукты, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты на границе после 18 часов 6 марта, будут возвращены в Белоруссию.

Накануне стало известно, что продукция белорусского ОАО «Молоко» будет запрещена к ввозу на территорию России со 2 марта.

«28 февраля повторно выявлены остатки лекарственных средств – антгельминтиков (альбендозол сульфон, два случая), а также первично выявлен антгельминтик (альбендозол сульфоксид) в сыворотке молочной концентрированной, произведенной белорусским предприятием ОАО «Молоко». По этой причине на поставки продукции с этого предприятия со 2 марта 2018 г, – сообщил Россельхознадзор.

Ранее Лукашенко неоднократно обвинял Россельхознадзор в предвзятости по отношению к белорусским продуктам и в прошлом году даже требовал возбудить уголовное дело за нанесение ущерба государству.

Минск, Мария Вяткина

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