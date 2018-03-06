Названа новая дата возобновления прямых авиарейсов в Египет

Первые самолеты из Москвы в Каир могут полететь уже в середине апреля. Стороны вышли «на завершающий этап согласования формальностей».

«Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир национальными перевозчиками EgyptAir и «Аэрофлот» в период с 10 по 15 апреля», – цитирует «Интерфакс» источник в авиационной администрации Египта.

Сообщается, что уже подписываются договоры по оказанию дополнительных услуг авиабезопасности российскими специалистами, в том числе в аэропорту Каира. В ближайшее время там ждут представителей российской компании «Аэромаш» для получения документов и допусков.

Как ранее сообщал «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

Возобновление полетов уже неоднократно переносилось. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что перелеты откроются в начале февраля 2018 года. Затем египетские СМИ со ссылкой на главу EgyptAir Сафуата Муслима заявили о возобновлении авиасообщения до конца апреля.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.03.18

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