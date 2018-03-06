«Мусорное» Подмосковье: губернатор Воробьев заметил угрозу экологической катастрофы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии региона Александру Когану разобраться в кризисной ситуации на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамске, где местные жители активно жалуются на неприятных запахи от свалки и требуют ее закрытия.

«Беспокоятся жители Волоколамского района, сегодня там были выбросы с «Ядрово». Александр Борисович, вы, пожалуйста, поезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте о дорожной карте жителям и всем нам», – обратился к Когану Воробьев на расширенном заседании регионального правительства.

Глава Подмосковья отметил, что эта тема «чувствительная» и напомнил о выступлениях местных жителей в минувшие выходные. Как сообщали СМИ, участники митинга 3 марта, собравшего около 3 тысяч человек, требовали закрытия свалки, а также отставки главы района и ряда сотрудников МЧС.

«Нам нужна четкая и понятная дорожная карта, которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу», – подчеркнул Воробьев.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.03.18

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