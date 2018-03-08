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Четверг, 8 марта 2018, 16:43 мск

Москва

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Домострой возвращается: в Подмосковье учитель избила ученика за плохие знания

В подмосковном Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания. Мальчик получил ссадину на щеке, ушиб локтя и шеи, передает телекомпания «РЕН ТВ».

Как сообщается, учитель алгебры и геометрии нанесла удары 15-летнему подростку в кабинете и в коридоре. Более подробной информации об этом происшествии пока нет.

Как сообщили в ГУ МВД по области, заявления о таком инциденте не поступало.

Москва, Светлана Антонова

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