Полиция разогнала противников мусорного полигона «Ядрово»

Накануне в подмосковном Волоколамске полиция разогнала несогласованную с властями акцию противников мусорного полигона «Ядрово», которые пытались заблокировать подъезд к воротам свалки. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в отношении девяти человек составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По словам участников акции, для разгона протестующих прибыли подразделения ОМОНа. «Приехал ОМОН, начал в грубой форме всех затаскивать по автобусам, разгонять. Их уже увезли в наше местное ОВД. Целый автобус. Думаю, 20-30 человек точно было задержано. Пенсионера, лет 60-70, прямо избили дубинками. Он упал. Его кое-как вытащили и повезли на частной машине на скорую помощь. Потому что у человека сердце, походу, схватило», – сообщил радиостанции «Говорит Москва» активист Сергей Жуков.

В полиции уточнили, что все задержанные были отпущены.

Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти обратили внимание на ситуацию после 3 марта, когда на митинг по поводу зловоний, исходящих от свалки, пришло более 5 тысяч человек. Они требовали закрыть полигон и запретить строительство мусоросжигательных заводов в районе Волоколамска.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.03.18

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