До выборов президента осталось 9 дней: в Волоколамске новая акция протеста против мусорной свалки «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске продолжаются стихийные выступления местных жителей за скорейшее закрытие мусорного полигона «Ядорово». Сегодня прошла очередная акция у въезда на свалку, есть задержанные, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя инициативной группы активистов.

Сообщается, что к месту протеста вновь стянуты сотрудники полиции и ОМОНа, которые призывают участников акции прекратить ее. «В настоящий момент людей пытаются оттеснить от въезда к полигону, уже есть задержанные», – сказал представитель активистов, не уточнив точное число задержанных.

Накануне сообщалось о том, что группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к полигону «Ядрово», из-за которого, по их мнению, в городе постоянно присутствует неприятный запах. Активисты заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

Представитель областного главка полиции Татьяна Петрова сообщила, что полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух активистов по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», в отношении девяти – составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Региональные власти заявили, что несанкционированные акции носят провокационный характер и могут принести только вред для работы специалистов, отмечает радиостанция «Говорит Москва». В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области утверждают, что систему дегазации на мусорном полигоне в Волоколамском районе должны были установить не позднее 2019 года, однако из-за жалоб местных жителей принято решение провести эту работу в ближайшие месяцы.

В начале недели власти обещают представить подробную дорожную карту всех необходимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» был введен режим ЧС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.18

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