Рейсы Москва – Каир попали в расписание «Домодедово»

В расписании столичного аэропорта «Домодедово» появились данные о рейсах египетской авиакомпании EgyptAir из Каира и Москву и обратно. Как следует из сведений на сайте аэровокзала, первый полет планируется 18 марта.

Ранее ожидалось, что первые самолеты из Москвы в Каир могут полететь в середине апреля. «Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир национальными перевозчиками EgyptAir и «Аэрофлот» в период с 10 по 15 апреля», – передавал «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной администрации Египта неделю назад. Накануне появилась неофициальная информация, что начало полетом может быть сдвинуто на более ранний срок.

Как сообщал «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

Возобновление полетов уже неоднократно переносилось. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что перелеты откроются в начале февраля 2018 года. Затем египетские СМИ со ссылкой на главу EgyptAir Сафуата Муслима заявили о возобновлении авиасообщения до конца апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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