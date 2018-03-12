Подмосковье вооружается надувными «Искандерами» и «Буками»

В 45-й инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. Как говорится в сообщении минобороны РФ, в их числе зенитные ракетные комплексы С-300, «Бук», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие пневмоподпорные макеты военной техники.

В оборонном ведомстве отметили, что данные средства скрытия и имитации работают в диапазонах радиолокационных длин волн, на которых находятся и средства разведки и поражения потенциального противника.

«В полк поступили также маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов по скрытию вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки, радиолокационные и тепловые имитаторы вооружения», – уточнили в минобороны и подчеркнули, что «совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов».

Полк сформирован в июне 2017 года для выполнения наиболее сложных инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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