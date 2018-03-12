В Клину задержан сторонник кандидата в президенты РФ Бориса Титова

В подмосковном Клину около въезда на мусорный полигон «Алексинский карьер» задержан доверенное лицо кандидата в президенты РФ Бориса Титова Игорь Мочалов, который накануне вместе с другими активистами вел учет количества грузовиков, привозящих туда мусор. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Титова.

Ранее, 4 марта, в Клину прошел 4-тысячный митинг за закрытие полигона «Алексинский карьер». «Алексинская свалка отравляет людям жизнь. Жители постоянно жалуются на постоянный удушливый запах, головные боли, аллергию», – пояснила ситуацию председатель регионального отделения партии Олег Сольский.

По данным активистов, свалка функционирует с грубейшими нарушениями. Экологическая экспертиза полигона истекла 1 января 2018 года, новой еще нет. В документах МЧС полигон и вовсе значится как «приостановивший свою работу и подлежащий рекультивации». Однако «Алексинский карьер» продолжает активно функционировать – после закрытия полигона в Кучино объемы свозимого сюда мусора резко возросли. При норме около 75 мусоровозов в сутки, сейчас здесь фиксируется до 750 грузовиков в день. Даже специальная система дегазации не в силах всерьёз повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Не получив должной реакции от надзорных органов, около сотни активистов собрались у въезда на полигон, чтобы зафиксировать резкое превышение лимитов. В срочном порядке сюда же были стянуты и силы блюстителей правопорядка, которые попытались оттеснить собравшихся. Когда обстановка накалилась до предела, начались задержания. В числе восьми задержанных оказался Игорь Мочалов – доверенное лицо кандидата в президенты РФ Борис Титова. За участие в несанкционированном собрании и воспрепятствование движению по транспортным магистралям в отношении «нарушителей» были составлены административные протоколы и наложен штраф – около 20 тысяч рублей», – уточнили в «Партии Роста» и назвали действия полиции недопустимыми.

Причины таких действий со стороны полиции, по мнению активистов, скорее, политические. По итогам митинга в Клину была принята довольно жесткая резолюция. Помимо экологических требований активисты настаивают на отставке ряда высокопоставленных чиновников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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