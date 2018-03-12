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Понедельник, 12 марта 2018, 18:13 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Кремль: Президент РФ в курсе подмосковной мусорной проблемы

Ситуацию с захоронением бытовых отходов в Москве и Подмосковье президент РФ Владимир Путин держит на контроле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства (Москвы), и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме. Руководство упомянутых субъектов (Федерации) в регулярном режиме работает над тем, чтобы «расшить» эту сложнейшую проблему», – сказал Песков, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам представителя Кремля, «какого-то сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может, но эта работа ведется, и о ней регулярно докладывается главе государства».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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