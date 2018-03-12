ЧП в московском метро: на фиолетовой ветке произошел инцидент с пассажиром

Сегодня в вечерний час пик на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел инцидент с пассажиром, что привело к сбою в графике движения поездов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, коло 18:20 было прервано движение от станции «Текстильщики» до «Таганской». Движение в обратном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами.

В настоящее время, как заверили в администрации метрополитена, движение введено в график.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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