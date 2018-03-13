«Придется вводить войска в Подмосковье»: эксперт о «мусорных бунтах» и политике Воробьева

Долгожданная весна принесет жителям московского региона новую волну массовых «мусорных бунтов». Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, ситуация со свалками и экологическими проблемами в Подмосковье настолько тупиковая, что угрожает серьезными политическими рисками для Кремля и требует немедленного введения чрезвычайной ситуации во всем регионе. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя очередную волну протестных акций в Подмосковье против «мусорной политики» региональных властей, Неживой отметил, что это уже стало системным явлением. «Наше население готово достаточно много терпеть. Но сейчас протесты возникают из-за фактически невыносимых условий существования», – констатировал политолог.

С его точки зрения, напряженная социальная обстановка в регионе продолжит обостряться в геометрической прогрессии.

«К лету можно прогнозировать рост этих протестов в разы, их ожесточение, потому что это фактически прямое воздействие на здоровье человека. По факту ситуация тупиковая. Треть полигонов закрыта, остальные работают на пределе своих возможностей. Что происходит даже в Балашихе – свалку закрыли, туда свозили тайком пищевые отходы, мусор из Москвы. Такая же тема в Дмитрове, Клину… везде. И получилось, что сейчас там огромное количество гниющих отходов», – сказал эксперт.

Неживой напомнил, что в результате гниения мусора образуется сероводород, который является смертельно опасным ядом, и при более высокой температуре воздуха эти начинают проходить активнее. В этой связи эксперт обратил внимание на сообщения о том, что в уже Волоколамске госпитализируют людей с отравлениями. Такая же ситуация в Балашихе, и во многих других районах.

«Даже с точки зрения простого обывателя я могу сказать, что будет усиление этих явлений с потеплением. В Некрасовке у людей паника: они на ночь закрывают окна – если забыл закрыть окно, утром просыпаешься, у тебя может быть и сыпь, и опухшее лицо, а может и вырвать. А можете и вообще не проснуться», – сказал он.

По оценке Неживого, «мусорный кризис» и экологическое бедствие в Подмосковье, а также нынешний бунт жителей региона стали следствием системной политики губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сейчас протесты связаны не с выборами президента РФ, а с объективной реальностью. Когда несколько лет назад распределялись громадные тендеры на утилизацию мусора, были получены огромные деньги, которые не были инвестированы в развитие инфраструктуры, фактически ничего не было сделано», – отметил Неживой.

Он пояснил, что в результате массовой застройки и плотного заселения мощности полигонов стали не справляться с потоками мусора. «Областное правительство, как и московское сейчас, начали застройку территории. Это выгодный бизнес с точки зрения коррупции. Население растет, идет тотальная застройка… а куда отходы деваются? Есть люди, которые зарабатывают на этом деньги, а инфраструктура не просто не развивается, она приходит в негодность», – подчеркнул Неживой.

По его оценке, в настоящее время можно говорить о реальной масштабной техногенной катастрофе в Подмосковье, что стало закономерным финалом политики Воробьёва.

«Его много раз предупреждали об этом. В Волоколамске уже ввели ЧС. Но он довел ситуацию до чрезвычайного положения во всем регионе. Если не объявить режим ЧС, люди, поняв, что не могут решить проблему ни на местном, ни на региональном уровне, будут винить федеральную власть. Ситуация сейчас практически безвыходная», – сказал политолог.

При этом Неживой выразил уверенность, что в ближайшее время Воробьев все-таки будет отправлен в отставку, а федеральному центру придется взять ситуацию под полный контроль.

«Кто бы ни стоял за господином Воробьевым, оставлять его у власти и, тем более, «заминать» эту тему дальше – это все несет громадные политические риски для федеральной власти. Если они не сделают выводы, не возьмут управление ситуацией в свои руки, к лету она может стать неуправляемой», – считает политолог.

Он подчеркнул, что преемнику Воробьева все равно придется вводить систему раздельного сбора мусора и заниматься проблемами утилизации и переработки отходов. «От этого никуда не деться. Как и от дегазации. Представьте, в вас попала химическая бомба. Что вы сможете предпринять? Вам придётся ходить в противогазах, в костюмах индивидуальной защиты и заниматься санитарной очисткой территории. Если рассматривать самую негативную ситуацию, то придется и вводить войска, потому что бунт – это проявление паники. А паника – это угроза государственной власти», – сказал Неживой.

«Президент рассказывал, что у нас есть современное оружие от внешних врагов. Но у нас есть внутренние враги, в борьбе с которыми это оружие не поможет», – добавил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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