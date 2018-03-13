Воробьев о раздельном сборе мусора: «До конца никто не понимает, что это такое»

С 1 сентября 2018 года в школах Московской области планируется ввести обязательные уроки по раздельному сбору мусора. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача – с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый смог разделять мусор», – цитирует Воробьева «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь, власть сейчас должна объяснить жителям, что такое «чистый мусор», который перерабатывается, и что такое «грязный мусор», который будет в ближайшей перспективе отправляться на мусоросжигательные заводы.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», экологическая ситуация в Московской области стала критической, что вызвало новую волну протестов в разных районах региона. По мнению политолога, руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, предстоящим летом в регионе могут начаться еще более массовые «мусорные бунты», поскольку вредные выбросы газов со свалок влияют непосредственно на здоровье жителей региона. С его точки зрения, чтобы справиться с ситуацией, сейчас вводить режим ЧС во всей Московской области.

По оценке эксперта, кризис в регионе стал результатом системной политики действующего губернатора, и его отставка в ближайшее время действительно может состояться.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

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