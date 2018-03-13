«Гринпис» обрушился с критикой на Собянина и Воробьева: нужно бороться с мусором, а не населением

Международная экологическая организация «Гринпис» обрушилась с критикой на столичные подмосковные власти после массовых протестов, которые прокатились в Подмосковье в минувшие выходные выходных. Как подчеркнули экологи, чиновникам нужно не бороться с мирными демонстрантами, которые отстаивают свои права, а срочно решать проблему мусора в регионе.

Комментируя задержания участников митинга в Волоколамске против местного полигона «Ядрово», в «Гринпис» назвали подобные действия властей «неадекватной реакцией» на проблему.

«Вместо того чтобы избивать и задерживать местных жителей, которые уже не могут жить рядом с растущими свалками, властям Москвы и Подмосковья необходимо немедленно пересмотреть свои взгляды на решение мусорной проблемы и перейти к конкретным мерам по её решению. В первую очередь – полноценно развивать раздельный сбор и переработку отходов, а также принять меры по сокращению образования отходов», – заявил руководитель проекта «Ноль отходов» Гринпис России Дмитрий Артамонов.

Он подчеркнул, что мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, чтобы избежать еще более ожесточенных протестов, необходимо отказаться от «авантюры» строительства мусоросжигательных заводов.

«Токсичная зола и выбросы, производимые такими предприятиями, значительно опаснее запаха со свалок, и очевидно, что протесты людей станут ещё более ожесточёнными, если чиновники не одумаются», – пояснил он.

При этом эколог подчеркнул, что сейчас нужны более поступательные и конкретные шаги в решении мусорной проблемы, например, регулировать обращение с одноразовыми упаковками на федеральном уровне.

«Упаковка составляет 60-70% от всех коммунальных отходов, и уже десятки стран приняли законы, направленные на развитие многоразовых альтернатив», – сказал он.

«Гринпис» также отметили, что Россия, и, в частности, столичный регион заметно отстали от всего развитого мира в части обращения с отходами.

Экологи обратили внимание, что эксперименты по внедрению раздельного сбора отходов в Москве проходили с 1998 года, однако за 20 лет полноценную систему власти создать так и не смогли.

«За те годы, пока Москва экспериментировала, Великобритания успела увеличить долю перерабатываемых отходов с 7% до 45%, а Сан-Франциско – с 40% до 80%. Произошло это благодаря работе властей, направленной на полномасштабное внедрение раздельного сбора отходов и на принятие мер по сокращению их образования. Московские власти это время упустили, в столице по-прежнему перерабатывается не более 5-10% отходов», – подчеркнули в организации.

В «Гринпис» отметили, что эксперты организации еще в 2015 году направляли мэру Москвы и губернатору Московской области доклад «Мусорное кольцо вокруг Москвы», в котором были представлены различные сценарии развития ситуации с мусором столичного региона на ближайшие 15 лет.

«Ещё три года назад мы предупреждали власти о том, что нужно немедленно начать решать проблему отходов: вводить раздельный сбор и переработку отходов и сокращать образование мусора», – отметили экологи.

Напомним, сегодня Воробьев анонсировал введение обязательных уроков по раздельному сбору мусора в подмосковных школах с 1 сентября 2018 года, но при этом признал, что сейчас до конца никто не понимает, в чем заключается новая система сбора мусора.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», экологическая ситуация в Московской области стала критической, что вызвало новую волну протестов в разных районах региона. По мнению политолога, руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, предстоящим летом в регионе могут начаться еще более массовые «мусорные бунты», поскольку вредные выбросы газов со свалок влияют непосредственно на здоровье жителей региона. С его точки зрения, чтобы справиться с ситуацией, сейчас вводить режим ЧС во всей Московской области.

По оценке эксперта, кризис в регионе стал результатом системной политики действующего губернатора, и его отставка в ближайшее время действительно может состояться.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

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