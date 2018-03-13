«Угрозы для жизни и здоровья нет»: прокуратура начала новую проверку полигона «Ядрово»

Прокуратура Московской области организовала проверку деятельности полигона «Ядрово» в Волоколамском районе, где на прошлой недели после протестов местных жителей был введен режим ЧС. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин, выступая на форуме «Надзор в экологической среде».

«В настоящее время в связи с возникшим в СМИ резонансом прокуратурой Московской области организована комплексная проверка этого полигона», – цитирует Надыршина «Интерфакс».

Он отметил, что о результатах проверки будет сообщено позднее, но подчеркнул, что полигон «Ядрово» угрозы для жизни и здоровья людей не представляет.

Кроме этого Надышкин обратил внимание, что в сентябре прошлого года проверка полигона уже проводилась. По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения, которые были устранены до конца ноября 2017 года.

«Все нарушения были отфиксированы, предприятие, которое эксплуатирует (полигон) было привлечено к административной ответственности», – сказал он.

Напомним, внимание к проблеме полигона «Ядрово» удалось привлечь после крупного митинга местных жителей, который прошел в Волоколамске 3 марта. Люди потребовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусоросжигательных заводов.

6 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе минэкологии Подмосковья Александру Когану разобраться в кризисной ситуации. 7 марта в Волоколамском районе был введен режим ЧС.

В минувшие выходные в Подмосковье накрыла волна протестов против «мусорной политики» властей – за закрытие свалок и отмену строительства мусоросжигательных заводов.

Самый массовый митинг собрался, в том числе, в Волоколамске. По оценкам организаторов, от 4000 до 5000 человек приехали на акцию у въезда на мусорный полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от города.

Участники митинга потребовали отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск. Горожане, начиная с 6 марта, ежедневно пытаются перекрыть дорогу к мусорному полигону для мусоровозов. По оценкам участников акции, к полигону приезжают от 50 человек. Но протестующих разгоняет полиция: наряд полиции в масках отгонял людей от дороги, чтобы освободить ее для проезда мусоровозов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

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