Пусть нам будет хуже? Россия, несмотря на дефицит молока, все еще готова запретить поставки из Белоруссии

Дефицит отечественного молока в России составляет 25% от потребления. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, что сейчас в сельхозпроизводстве на первый план должно выйти именно животноводство.

«Мелиорация, правильное применение минеральных удобрений, севооборот должны оставаться в центре внимания, тем не менее, на первый план постепенно все равно должно выходить животноводство, у нас дефицит молока в стране, примерно 25%, нам не хватает от объёма потребления», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Дворкович отметил, что сейчас в России производится только 31 млн тонн молока. «Нам нужно 40 миллионов как минимум, чтобы обеспечить собственное потребление», – подчеркнул чиновник.

В этой связи он обратил внимание, что сейчас эти объёмы компенсируется поставками из Белоруссии. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объёмов», – сказал он.

Между тем, несмотря на дефицит отечественного молока, Россельхознадзор намерен ввести санкции в отношении белорусской «молочки». Как ранее сообщал РИА «Новый День», официальным поводом для этого стало то обстоятельство, что в молочной продукции из Белоруссии обнаруживаются остатки запрещенных и вредных веществ.

Речь идет запрете поставок молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

Первоначально молочное эмбарго планировалось ввести с 26 февраля, однако затем сроки были перенесены – сначала на 6 марта, затем – на 15 марта.

Комментируя эти санкции, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что молочное эмбарго «не останется без ответа» и обвинил Россельхознадзор в предвзятости по отношению к белорусским продуктам.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что его ведомство может отказаться от запрета на ввоз молока из Белоруссии, если результаты проверок местных предприятий будут удовлетворительными и будет найден «общий язык» с Минском.

Российско-белорусские переговоры по этому поводу продолжаются. В то же время поставки «молочки» с ряда белорусских предприятий уже попали под запрет Москвы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

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