Бродячие собаки могут опозорить Подмосковье на весь мир во время чемпионата мира по футболу

Московская область, которая станет самой большой базой для размещения команд-участниц чемпионата мира по футболу, может опозориться на весь мир из-за бродячих собак. Как заявил заместитель председателя Московской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, участившиеся в последнее время инциденты с нападением бездомных животных на людей вызывают большую тревогу – эту проблему нужно решать срочно и комплексно.

«В июне этого года 11 городов Подмосковья готовы принять ведущие футбольные сборные участников ЧМ-2018 и нельзя допустить, чтобы такие инциденты повторялись», – сказал он.

Чистюхин обратил внимание, что, согласно законодательству, сегодня ответственность по созданию приютов для бездомных животных, и, следовательно, по их отлову на улицах лежит на органах местного самоуправления. «К сожалению, средств, которые выделяются из бюджета на данную статью расходов, катастрофически мало, поэтому, практически во всех городах не только Московской области, но и других субъектов проблема безнадзорных собак актуальна», – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что в разработке этого вопроса необходимо как можно быстрее принимать комплексные меры, особенно учитывая предстоящий чемпионата мира по футболу.

«Необходимо, чтобы в муниципалитетах выделялись реальные деньги для борьбы с безнадзорными собаками и область тоже должна скорректировать расходы на эти цели. Главам муниципалитетов так же необходимо создавать условия, чтобы спонсоры и инвесторы приходили в их город или район и строили приюты для безнадзорных животных», – отметил парламентарий.

В то же время он добавил, что «история показывает, что владельцы приютов должны доказать свою честность и состоятельность в этой работе: все мы помним приют «Эко Вешняки» от организации БАНО «Эко», которая убивала животных ради собственной наживы, а бюджетные средства использовались не по назначению».

«Безусловно, необходимо, чтобы и сотрудники правоохранительных органов, получая сигналы об опасных животных, незамедлительно реагировали на эти сигналы. И, конечно, самое главное, каждому надо начать с себя: бездомные собаки появляются от безответственности человека, и мы всегда должны помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили!», – сказал Игорь Чистюхин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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