Дача в Подмосковье: цены упали почти вдвое, но остались неадекватными

За год вторичный рынок подмосковного загородного жилья пережил очередное заметное понижение цен. Больше всего подешевели дачи, стоимость которых упала на 40% до 5,2 млн рублей. Однако эксперты считают, что это нельзя принимать за сигнал скорого восстановления рынка, основной проблемой которого по-прежнему является неадекватное ценообразование.

Как отмечают эксперты компании «ИНКОМ-Недвижимость», падение цен зафиксировано во всех сегментах загородной недвижимости. В частности, средняя стоимость коттеджа сейчас составляет 13,3 млн рублей, что ниже показателей начала 2017 года на 15,3%, таунхаусы и дуплексы подешевели на 12% до 16,2 млн рублей, земельные участки – на 13% до 2 млн рублей. При этом средний срок экспозиции объектов на «вторичке» достиг восьми месяцев, а 80% лотов имеют крайне малые шансы на реализацию – восемь из десяти лотов морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей.

Как отметил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов, несмотря на то, что наблюдается снижение средней стоимости вторичных объектов, цена «по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам».

«Если продавцы и меняют ценник, то скорее от ощущения безысходности. Вносит свои корректировки и тот факт, что высокобюджетные лоты нередко снимают с продажи, так и не дождавшись покупателей. Куда более показательны здесь сроки экспозиции: за год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев, в случае с таунхаусами или дуплексами – по семь», – обратил внимание эксперт.

Тем не менее, в феврале 2018-го был зафиксирован всплеск числа сделок в размере 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 38% клиентов выбрали коттеджи, 37% – земельные участки, 23% – дачи, 2% – блокированные дома. Впрочем, по мнению экспертов, рассматривать этот рост как долгосрочную тенденцию преждевременно: в этом году цены могут снизиться еще на 10-15%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

Глобальное потепление принесет в Россию экстремальные погодные явления. / ЕГЭ дошел до китайского языка: новый экзамен появится уже скоро. / В Москве мужчину обокрали на $1 млн в фальшивом обменнике валюты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»