Московское метро не справляется с потоком пассажиров: снова сбой на «фиолетовой» ветке

Сегодня на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена снова произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.
Поезда двигались с увеличенными интервалами по направлению из центра от станции «Пролетарская» «по техническим причинам», передает РИА «Новости».
В настоящий момент движение поездов осуществляется согласно графику.
Как отметили на «горячей линии» метро, опоздавшие на работу пассажиры метро могут оформить справки о причинах в службах метрополитена.
Как ранее сообщал РИА «Новый День», вернувшая в Москву зима с обильным снегопадом снова спровоцировала транспортный коллапс. Столичные власти рекомендовали автолюбителям пересесть на общественный транспорт, который, согласно заверениям чиновников, готов увеличению пассажиропотока.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 15.03.18
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