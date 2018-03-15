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Четверг, 15 марта 2018, 13:09 мск

Москва

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Московское метро не справляется с потоком пассажиров: снова сбой на «фиолетовой» ветке

Сегодня на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена снова произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Поезда двигались с увеличенными интервалами по направлению из центра от станции «Пролетарская» «по техническим причинам», передает РИА «Новости».

В настоящий момент движение поездов осуществляется согласно графику.

Как отметили на «горячей линии» метро, опоздавшие на работу пассажиры метро могут оформить справки о причинах в службах метрополитена.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», вернувшая в Москву зима с обильным снегопадом снова спровоцировала транспортный коллапс. Столичные власти рекомендовали автолюбителям пересесть на общественный транспорт, который, согласно заверениям чиновников, готов увеличению пассажиропотока.

Москва, Мария Вяткина

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