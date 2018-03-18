Умер начальник подмосковного управления Росгвардии

В воскресенье, 18 марта, на 58-м году жизни скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Глотов родился в 1960 году в городе Караганде. В 1980 году после прохождения срочной службы в Вооруженных Вилах СССР работал в правоохранительных органах. В 1986 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), в 2006 году – Российскую Академию государственной службы при президенте РФ.

За 38 лет службы Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции. Более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по г. Москве, где занимал руководящие должности. Неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Руководил сводным отрядом ГУ МВД России по Москве и Московской области по поддержанию общественного порядка во время проведения Всемирной летней универсиады в Казани, а также обеспечением безопасности гостей и участников XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

В сентябре 2017 года возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.

Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», многими ведомственными наградами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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