ЧП в московском метро: мужчина с ножом напал на сотрудника охраны

В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на сотрудника службы безопасности московского метрополитена. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ЧП произошло в вестибюле станции метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Установлено, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ имени Склифосовского», – сказала Волк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа на Первой Дубровской улице 43-летний житель Москвы задержан.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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