Алтай поразил французских наблюдателей: выборы в глубине России соответствуют европейским стандартам

На прошедших в России президентских выборах 18 марта 2018 года работало более 1500 международных из 83 стран мира. Группа французских общественных деятелей, аккредитованных ЦИК РФ в качестве международных наблюдателей по приглашению Госдумы РФ и в рамках миссии Национального Общественного Мониторинга, посетила Алтайский край. В составе делегации были известный писатель, политолог Жан-Мишель Верноше, советник по иностранным делам высшего класса МИД Франции Морис Бонно, профессор Школы международных исследований в Париже, вице-президент Всемирного форума по борьбе с преступностью и терроризмом (WAAF) Патрик Бруно и член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированием избирательных кампаний Вероник Руэз.

Корреспондент РИА «Новый День» задал Жану-Мишелю Верноше несколько вопросов.

«Новый День»: Вы приглашены международным наблюдателем в Россию. Каковы ваши впечатления?

Жан-Мишель Верноше: В первую очередь, это привилегия быть приглашённым Государственной Думой на такие исторические выборы. И как писатель могу сказать: чтобы ответственно писать о чем-то, стоит увидеть и посетить самому те места и события, о которых книга. Узнать людей. Для меня был большой шанс поехать в глубину России на Алтай в качестве международного наблюдателя. Увидеть все своими глазами, чтобы потом описать.

«Новый День»: Какова ваша краткая оценка увиденного в Алтайском крае?

Жан-Мишель Верноше: Мы были в глубине России с суровом климатом, но очень впечатляет инфраструктура – дороги, коммуникации. Абсолютно европейский стандарт в глубине России.

«Новый День»: А голосование на выборах?

Жан-Мишель Верноше: Было много строгих процедур, которые должны были соблюсти организаторы выборов, и было заметно, насколько серьезно люди к этому отнеслись, к этим непростым процедурам. Было видно, как к этому относятся и многочисленные избиратели. Мы посетили множество участков в трех городах Алтайского края – Белокурихе, Бийске и Барнауле. Выборы в глубине России абсолютно соответствуют европейским стандартам, а по уровню технологичности и открытости современный русский опыт может быть востребован во многих европейских странах.

«Новый День»: Жан-Мишель, вы известны, как автор ряда книг о современных международных конфликтах. Не можем не спросить ваше мнение об острой ситуации на Украине. Как вы оцениваете ситуацию в этой стране?

Жан-Мишель Верноше: Я не начинал как писатель, я занимался африканскими странами в министерстве здравоохранения, после я стал советником премьер-министра Франции. После того как сменился кабинет я ушел из правительства.

Как обозреватель и колумнист ряда таблоидов я заинтересовался сербским кризисом, событиями в Югославии в начале 90-х. В результате на свет вышла моя книга о тех событиях. В 2003-м вышла моя книга о войне в Ираке, об американско-иракском кризисе.

Сегодня я могу себя презентовать как конфликтолога и специалиста по арабским странам. Я прекрасно знаю Сирию, Ирак, Ливию, Судан. Конфликтология – это то, чем я занимаюсь большую часть жизни. Мои материалы по конфликту в Грузии (Осетия 2008) были изданы отдельным изданием во Франции. Сегодня я изучаю конфликт на Украине. Я сравниваю кризис на Украине и кризис в Сирии, потому что для меня это практически одно и то же.

Жан-Мишель Верноше – Магистр международного права университета Сорбонна-4, профессор в Парижской школе журналистики (ESJ).

Карьеру начал в 1976 году, работая в Либерии с миссией от Управления по развитию сельского хозяйства правительства Франции. Позже служил в Министерстве здравоохранения Франции, занимался вопросами реформирования системы здравоохранения Тунисской республики, а также отвечал за планирование системы здравоохранения в сельских районах.

В 1977 году основал в Париже гуманитарную ассоциацию «Будущая Земля», через которую он начал активно заниматься защитой экологии.

С 1985 по 1995 год Ж.-М. Верноше служил в Генеральном секретариате правительства (Канцелярия премьер-министра) в качестве советника главы правительства 5-й республики, в то же время, продолжая деятельность обозревателя и колумниста (в печатных СМИ с 1979 года)

Впоследствии служил в Канцелярии Французского Генерального Комиссариата, работал в Международном институте государственного управления (МИПО) и Государственном центре исследования современной Африке и Азии (CHEAM).

После 1995 года редактор журнала «Фигаро» и сотрудничает со многими европейскими СМИ, включая Le Courrier (Женева), L'Écho-Magazine или таблоид Géostratégiques .

Автор 18 книг, изданных во Франции, Швейцарии и Бельгии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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