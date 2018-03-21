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Среда, 21 марта 2018, 12:49 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Раскрыт секрет подозрительных ярких облаков над Химками

Загадочное густое облако, пугающее жителей подмосковных Химок, – последствие испытаний ракетных двигателей. Его источником является завод «Энергомаш». Однако там уверяют, что подобные выбросы абсолютно безопасны и не способны нанести вред даже в случае аварии.

Как отмечают очевидцы, облако появляется в небе над Химками несколько раз в месяц и представляет из себя осадок яркой пыли, которая остается на зданиях и автомобилях. Сначала местные жители опасались, что подозрительное явление – пожар или авария, однако затем к нему привыкли, передает телеканал «360».

Как пояснила начальник отдела по защите окружающей среды «НПО Энергомаш» Оксана Ролдугина, на предприятии разрабатываются и испытываются ступени двигателя, выносящие ракетоноситель за плотные слои атмосферы. Там уверяют, что облако – лишь выхлопные газы от использования двигателей и водяной пар, а вредных веществ в нем немного. Целая лаборатория во время каждого испытания выезжает и проверяет воздух.

«Когда выхлопные газы высокой температуры поступают в гидрогаситель с водой, то вода испаряется. Ее пары вместе с газами в виде большого облака выбрасываются из трубы. Именно это облако и видят жители», – отметила Ролдугина.

Москва, Ольга Ветрова

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