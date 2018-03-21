Мэр Волоколамска: Жители города отравились мусорным сероводородом

Массовое отравление детей раздражающим газом в Волоколамске произошло в результате выброса сероводорода с мусорного полигона «Ядрово», где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Петр Лазарев.

«Обстановка очень тяжелая. Детей из школ привозили на скорой помощи в больницу. Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. [Врачи] говорят, что это отравление», – сказал Лазарев в интервью РБК. По его словам, дети пострадали из-за того, что произошел очередной выброс свалочного газа. По информации главы города, пострадали около 20 детей из трех школ: первой гимназии, второй школы и шестой школы. У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания.

Родители примерно 30 школьников обратились с детьми в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие, сообщил РБК начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев.

По его словам, в городе сегодня ощущался неприятный запах. «По предварительным данным, это выброс газа-сероводорода со свалки в «Ядрово», – пояснил он.

«Около 30 детей, родители которых самостоятельно забрали их из местных школ, сейчас находятся на приемах у врачей, осмотр покажет, в чем там дело», – сказал он.

По информации источников телеграм-канала Mash, в городской больнице выстраиваются очереди из местных жителей, самочувствие которых резко ухудшилось после свалочных выбросов сероводорода.

Ранее о том, что сильный неприятный запах ощущался в районе волоколамской школы № 2, сообщила директор школы Ирина Дмитриенко. По ее словам, четыре ученика почувствовали себя плохо и были отправлены на машине скорой помощи в больницу. «Насколько я знаю, никого не госпитализировали», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

О том, что в ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Волоколамского районе. По словам собеседник агентства, на полигоне с ночи работает оперативный штаб, был выявлен и ликвидирован источник газа.

Мусорный полигон расположен в нескольких километрах от Волоколамска, рядом с деревней Ядрово. Полигон функционирует с 1979 года, туда доставляют отходы из Москвы и многих районов Подмосковья. Жители Волоколамска массово жалуются на неприятный запах со свалки с конца февраля, а в начале марта прошли несколько акций протеста – активисты требовали немедленного закрытия свалки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.03.18

В Москве экс-руководитель кружка авиамоделирования попался на развращении ребенка. / Визовые центры Польши в России приостанавливают работу. / Закон о запрете УК собирать деньги за воду, тепло и электричество одобрен во втором чтении. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»