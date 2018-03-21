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Среда, 21 марта 2018, 16:55 мск

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«Тошнота и головокружение»: подмосковный минздрав уточнил число отравившихся в Волоколамске детей

Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с жалобами на тошноту и головокружение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что это данные на 13:00, и подтвердили госпитализацию одного мальчика с повышенным давлением. Четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

«В Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог)», – говорится в сообщении министерства, которое цитирует «Интерфакс».

В минздраве также уточнили, что «на данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово», где был введен режим ЧС. Примечательно, что МЧС не фиксировало выбросов со свалки.

Между тем глава Волоколамска Петр Лазарев подтвердил, что массовые обращения детей и местных жителей в больницы связано с выбросами сероводорода с полигона «Ядрово».

Москва, Светлана Антонова

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