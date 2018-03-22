Власти Подмосковья скрывают реальный масштаб экологической катастрофы

Министерство экологии и природопользования Московской области скрывает реальный масштаб экологического бедствия в регионе, которое связано с испарениями от мусорных свалок в регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве, вопреки требованиям законодательства, отказались ответить на запрос журналистов, который был отправлен еще 13 марта.

ЧП, которое случилось накануне в Волоколамске, где десятки детей попали в больницу от отравления сероводородом из мусорной свалки «Ядрово», позволяет сделать вывод, что замалчивание проблемы является одним из главных направлений политики правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым и министром экологии региона Александром Коганом. Похоже, что именно по их распоряжению замалчивает о ЧП даже министерство чрезвычайных ситуаций. В утренней сводке МЧС о ситуации с мусорными полигонами на 9:00 21 марта говорилось, что «проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, по обращениям граждан, на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

«Постороннего запаха в воздухе не выявлено» – сообщали в МЧС, несмотря на активные жалобы местных жителей на зловония и массовые обращения в больницу.

В этой связи редакция РИА «Новый День» повторно обращается с запросом к главе Минэкологии Подмосковья Александру Когану:

Уважаемый Александр Борисович!

Редакция информационно-аналитического агентства «Новый День» готовит материалы об экологической ситуации в Подмосковье, о свалках, расположенных на территории области.

Интересуют следующие вопросы:

Будут ли применяться в Подмосковье альтернативные методы обезвреживания закрытых полигонов твердых бытовых отходов, помимо дегазации? Как скоро они могут быть использованы на практике?

Сколько дегазационных комплексов установлено на сегодняшний день на территории Московской области? Сколько еще планируется построить?

Установлена ли система фильтрации свалочного газа на действующих факелах в Подмосковье. Каким образом сейчас осуществляется система фильтрации свалочного газа?

Был ли проведен анализ состава свалочного газа, по скольким структурным элементам? Проводились ли исследования выбросов, которые образуются в результате сжигания газа? Какие вещества попадают сейчас в атмосферу после сжигания свалочного газа?

Какие компании занимаются дегазацией полигонов в Московской области? Почему процедура тендера на определение генподрядчика рекультивации полигона «Кучино», компании «Экоком», не была полностью соблюдена?

Проводились ли социологические опросы населения: сколько процентов жителей, которые живут рядом с полигонами, где проходит экстренная дегазация, одобряют эту процедуру?

По вашей оценке, как долго режим ЧС будет действовать в Волоколамске на полигоне «Ядрово»?

Есть ли основания полагать, что весной или летом 2018 года из-за ухудшающейся экологической обстановки во всей Московской области будет введен режим ЧС?

Редакция РИА «Новый День»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.18

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