Даты ЕГЭ в Подмосковье попали в зависимость от выбросов мусорных полигонов

«Мусорная» проблема Подмосковья может внести коррективы в школьную жизнь. Даты экзаменов планируется изменить в случае неблагоприятной экологической обстановки и выбросов свалочного газа. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее», – пообещала детский омбудсмен Подмосковья, слова которой цитирует РИА «Новости» со ссылкой на эфир «Радио 1».

Напомним, в марте в Волоколамске произошел гигантский выброс свалочного газа. В результате, по сведениям Минздрава, 21-22 марта с жалобами на плохое самочувствие за помощью обратились 150 детей. Шесть человек были госпитализированы. Несколько сотен местных жителей устроили стихийный митинг у Центральной районной больницы. Вышедшего к протестующим главу района Евгения Гаврилова обругали нецензурными словами, несколько раз ударили по голове и сломали очки. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева люди закидали снежками под крики «Позор!». Сдерживать натиск разъяренной толпы пришлось нескольким нарядам полиции.

Позже Гаврилов был отправлен в отставку. Следственный комитет и Генпрокуратура организовали проверку обстоятельств массового отравления населения.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.04.18

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