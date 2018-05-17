Прокуратура нашла загрязнителя реки Ликова и источник «запахов» во Внукове

Причиной зловония в районе аэропорта «Внуково» стало загрязнение реки Ликова. Согласно выводам Межрайонной природоохранной прокуратуры, ответственным за нарушение экологических ном является предприятие «Мосводосток». Об этом говорится в ответе наздорного ведомства на обращения местных жителей, которые уже несколько лет жалуются на «вонь» и плохое самочувствие, передает РБК.

По данным издания, в последние два года ситуация еще более ухудшилась. Неприятный запах чувствовался в нескольких населенных пунктах, в том числе в городе Московский, Внуково, а также в соседних дачных поселках. При этом люди, проживающие рядом с рекой, мучались головными болями и аллергией.

В ответе прокуратуры сообщается, что департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу «выявил факт сброса сточных вод в реку» через инженерные коммуникации, находящиеся на балансовом обслуживании ГУП «Мосводосток».

Анализ результатов лабораторных исследований показал «существенные превышения химических загрязняющих веществ, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения».

Теперь «Мосводостоку» грозят штрафы по ст. 7.6 и 8.13, ч. 4 КоАП РФ: от 50 до 100 тысяч рублей и от 30 до 40 тысяч рублей соответственно.

В феврале департамент природопользования Москвы уже обследовал реку в двух точках и выявил «стойкий химический запах» и следы пены в воде. «Согласно информации ГУП «Мосводосток», источником загрязнения реки Ликова в данном районе является аэропорт «Внуково», с территории которого в коллектор поступают сточные воды с большим содержанием органических веществ», – говорилось в письме ведомства главе экологической комиссии Мосгордумы Зое Зотовой в начале апреля.

Отметим, что река Ликова – объект федерального контроля, все результаты ее обследования направлены в Росприроднадзор.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.05.18

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