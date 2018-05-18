Следственный комитет обнародовал итоги проверки «химической атаки» со свалки «Ядрово»

Следственный комитет получил данные, подтверждающие выброс свалочного газа с полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья. Материалы переданы в полицию для правовой оценки по ч.1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка СКР.

В ведомстве уточнили, что была проверена информация СМИ о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамскую центральную районную больницу с диагнозом «отравление (отравление газом)», предположительно, после выброса сероводорода на полигоне.

«Давшим согласие провели судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить, имело ли место отравление токсичным или иным веществом, причинен ли вред здоровью несовершеннолетних. Однако из выводов экспертов следует, что «в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение, не обнаружено», – сообщила пресс-служба ведомства.

Как подчеркнули в СКР, из заключения судебно-медицинских экспертов следует, что «вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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