Московский регион снова штормит

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие часы в столичном регионе вновь ухудшится погода. До конца субботы, 19 мая, ожидаются грозы с порывистым ветром до 17 метров в секунду. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили региональные главки МЧС.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», – говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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