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Понедельник, 21 мая 2018, 15:39 мск

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«Хозяин мира»: в Германии определили статус Путина

Фото: пресс-служба Кремля

На переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые встретились в Сочи в минувшую пятницу, российский лидер «ясно показал, кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене». Об этом говорится в публикации в немецком журнале Bild.

Издание обращает внимание, что накануне переговоров с Меркель Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, которого немецкий канцлер обвиняла в «массовых убийствах». При этом в публикации, которую цитирует РИА «Новости», отмечается, что ранее российский лидер открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, что было подвергнуто осуждению немецким правительством.

Несмотря на такое события, предшествовавшие встрече лидеров России и Германии, за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», – резюмирует автор статьи.

По результатам переговоров Путин отметил, что разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ со своей стороны заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии. Одним из весомых результатов встречи стало заявление Меркель о поддержке проекта «Северный поток-2», который вызывает крайнее раздражение в США.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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