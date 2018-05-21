Песков: В букете от Путина для Меркель нет подвоха В Рунете разглядели радость от цветов на лице канцлера ФРГ

Президент РФ Владимир Путин ориентировался на российские традиции, преподнося букет канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя неординарный для западного мира жест.

Он напомнил, что в России дарить женщинам цветы – признак хорошего тона, передает Infox.ru.

«У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы – и коллегам по работе, и визави по международным отношениям», – добавил Песков.

Между тем, зарубежная пресса ищет скрытый подвох в действиях Путина. В частности, немецкий таблоид Bild отмечает, что вежливый жест Путина – «некий сигнал». Автор публикации пишет, что в высших политических кругах не принято дарить цветы, а лишь ограничиваться рукопожатием.

Отметим, что в Рунете разглядели радость на лице Меркель, получающей букет от президента России.

«На лице Меркель написано, что цветы дарят ей радость, как женщине. Природа не ошиблась!» – пишет @GalSamoilova

«А Меркель не обидно, что даже немецкая пресса не считает ее женщиной, которой мужчина может подарить цветы?» – задается вопросом @antoXa_11.

«#Меркель: Почему я раньше была злая? Потому, что Путин не дарил цветы...» – шутит в твиттере @abatsia.

В Рунете подчеркивают, что женщинам «всегда дарили, дарят и будут дарить цветы» и критикуют немецкое издание.

«А что, по мнению Bild, немецкий канцлер Ангела Меркель с какого-то времени перестала быть женщиной? Уж не с той ли поры, когда в Европе благословили однополые браки?» – возмущается @Nada4136.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель прошла в минувшую пятницу, 18 мая, в Сочи. Российский президент назвал ее содержательной и своевременной. Меркель заявила, что поддержание хороших отношений с РФ входит в стратегические интересы ФРГ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.05.18

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