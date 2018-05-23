Произвол властей и «экоцид» в Подмосковье: в Орехово-Зуевском районе готовится протест против открытия свалки

В Московской области готовится очередной масштабный протест против «экоцида». Как стало известно редакции РИА «Новый День», на этот раз массовые протесты пройдут в Орехово-Зуевском районе, где власти готовят к возобновлению работы закрытый несколько лет назад мусорный полигон «Заволенье».

«Согласно «внутренним» документам местной администрации – некой «дорожной карте» – первые поезда из мусоровозов намечено пустить 1 июня, в Международный день защиты детей», – сообщили активисты инициативной группы местных житилей.

Отмечается, что сейчас, несмотря на массовые волнения, в районе без согласования с жителями началась подготовка к будущей «дозагрузке» полигона с учетом его будущего расширения. На свалку в больших масштабах завозится песок.

Активисты, возмущенные действиями властей, подготовили петицию против открытия полигона. На 25 мая в городе Куровское намечен автопробег, чтобы оповестить как можно больше местных жителей о том, что рядом с ними планируется открытие свалки.

Кроме этого, 26 мая пройдет санкционированный митинг против открытия «одного из самых масштабных стихийных подмосковных полигонов», чтобы «предотвратить экодиц со стороны районного руководства при поддержке чиновников Московской области». По словам организаторов, в акции протеста планируется участие не менее 3 тысяч человек.

Весной 2018 года стало известно, что из районного бюджета выделено 750 тысяч рублей на рекультивацию закрытой свалки «Заволенье». При этом, как отмечал телеканал «360», табличку о закрытии установили еще в октябре 2015-го. Работа была полностью остановлена, техника законсервирована.

В 2016 году эксплуатирующая организация оформила лицензию и создала проект рекультивации, который прошел государственную экспертизу. Согласно проекту, полигон будет рекультивирован «с дозагрузкой»: еще несколько лет сюда будут привозить отходы для захоронения.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», проблема свалок в Подмосковье сотрясает область уже практически год – после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на полигон отходов, который находится рядом с их домами. После закрытия в области практически 30 полигонов, на оставшиеся 15 резко возросла нагрузка. Из-за неправильного использования и превышения мощностей свалок, местные жители вынуждены терпеть постоянные газовые атаки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.05.18

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