ЧП в московском метро: на пути упал пассажир

Сегодня на Замоскворецкой линии московского метро под поезд упал один из пассажиров, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло около 11:00 мск.

По данным источников «Интерфакса», знакомых с ситуацией, инцидент с пассажиром произошел на станции «Театральная». О состоянии упавшего пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

В пресс-службе метрополитена заверили, что в настоящее время движение введено в график.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.18

ЧП в московской школе: конфликт учеников закончился поножовщиной. / «Прямая линия» с Путиным пройдет до ЧМ-2018. / Власти США поддержали разработку антироссийских ядерных вооружений. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»