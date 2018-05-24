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Четверг, 24 мая 2018, 13:19 мск

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ЧП в московском метро: на пути упал пассажир

Сегодня на Замоскворецкой линии московского метро под поезд упал один из пассажиров, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло около 11:00 мск.

По данным источников «Интерфакса», знакомых с ситуацией, инцидент с пассажиром произошел на станции «Театральная». О состоянии упавшего пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

В пресс-службе метрополитена заверили, что в настоящее время движение введено в график.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен, ЧП в Москве,

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