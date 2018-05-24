ЧП в московском метро: на пути упал пассажир

Сегодня на Замоскворецкой линии московского метро под поезд упал один из пассажиров, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло около 11:00 мск.
По данным источников «Интерфакса», знакомых с ситуацией, инцидент с пассажиром произошел на станции «Театральная». О состоянии упавшего пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
В пресс-службе метрополитена заверили, что в настоящее время движение введено в график.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 24.05.18
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