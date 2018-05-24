В московском метро появился первый туалет

В московском метро на станции «Проспект мира» появился первый общественный туалет. «Уборная» не нарушает общего дизайна: стены выполнены в той же цветовой гамме, что и мраморная облицовка станции. Единственная проблема – туалет пока не работает, передает РИАМО.

Как сообщал «Новый День», в минувшем году метрополитен сообщил о планах установить модульные туалетные комплексы на 25 станциях. Предполагалось, что они разместятся в переходах между станциями или в вестибюлях за турникетными линиями и не помешают проходу пассажиров. В кабинках должны быть антивандальные зеркала, раковины, сушилки для рук, дозаторы для жидкого мыла, держатели с туалетной бумагой и крючки для верхней одежды.

Согласно первоначальным планам, туалеты в метро должны были работать ежедневно с 07:30 до 23:00, а цены должен установить подрядчик.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.05.18

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