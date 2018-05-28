Инцидент с пассажиром: на «зеленой» ветке московского метро произошел сбой

Сегодня утром на Замоскворецкой линии московском метро произошел инцидент с пассажиром. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, в результате ЧП движение поездов вышло из графика.

В администрации метрополитена уточнили, что около 9 часов утра по направлению на юг на «зеленой» ветке были увеличены интервалы движения. К 9:02 ситуацию удалось нормализовать.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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