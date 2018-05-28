В Подмосковье горит еще одна свалка: минэкологии готово ввести режим ЧС

Глава минэкологии Московской области Александр Коган анонсировал введение режима ЧС в Серпуховском районе, где вновь загорелась мусорная свалка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр сообщил, что региональное правительство берет под контроль полигон «Съяново».

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Коган заявил, что полигон «бросила» и эксплуатирующая организации, и местные чиновники, а по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

«Полигон «Съяново» находится на муниципальной земле Серпуховского района. Заведено уголовное дело по эксплуатации этого полигона. Все разбежались, кто куда мог, как только начали серьезно заниматься этим вопросом, кто-то под следствием. Земля муниципальная, выгодополучатель по аренде земли – муниципалитет Серпуховского района», – сказал министр и уточнил, что уже давно должны были начаться проектные работы по рекультивации – средства на это выделены из бюджета.

Министр отметил, что полигон должен был участвовать в федеральной программе ликвидации накопленного ущерба в 2019 году, однако без проекта это осуществить невозможно. «Кто должен был делать? Собственник земли, а действий – ноль, zero», – возмутился Коган.

Чиновник также сообщил, что в ближайшие дни планируется вновь объявить режим чрезвычайно ситуации на «Съяново», как это было в прошлом году. «В прошлом году таким методом мы потушили полигон в рамках режима ЧС», – напомнил Коган.

«В этом году, как только перестали за ним следить, он сразу загорелся: то ли пожог, то ли еще что-то. Теперь опять будут такие же методы. Понятно, что его простой водой не потушишь, это серьезное мероприятие», – подчеркнул министр.

По его словам, сегодня в «Съяново» должна прибыть бригада, которая приступит к завозу грунтов и тампонированию возгораний (один из способов тушения подземных пожаров) и снижению температур внутри тела полигона.

Как сообщила пресс-служба администрации Серпуховского района, сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение ходатайствовать перед региональным правительством о введении в Серпуховском районе режима ЧС регионального уровня.

Кроме этого, планируется запросить отчёт о расходовании ранее выделенных средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. «Руководству 29 отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области рекомендовано усилить свою группировку на время проведения чемпионата мира по футболу, а Роспотребнадзору – организовать мониторинг факторов окружающей среды в окрестностях полигона», – говорится в сообщении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.18

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