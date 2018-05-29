В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Подмосковный главк МЧС выступил с предупреждением об ухудшении погоды в регионе: ожидается штормовой ветер – с порывами до 20 метров в секунду.

«Согласно прогнозу федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 30 мая 2018 года в Московской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Во время непогоды немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Рискованно прятаться около стен домов, на остановках, у рекламных щитов и под деревьями. Следует опасаться оборванных проводов и раскачивающихся вывесок, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, предупреждает МЧС.

Машины следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

К сооружениям повышенного риска относятся мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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