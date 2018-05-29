ЧП на полигоне «Съяново». Кого сделают крайним?

Введение режима чрезвычайной ситуации на горящем полигоне «Съяново» в подмосковном Серпуховском районе не решит проблему, а только продолжит традицию «обогащения» властей на мусорной проблеме. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

Он подчеркнул, что возложение всей ответственности за происходящее на «Съяново» на местные власти – неправильно, так как все полномочия по рекультивации свалки на самом деле находятся в руках министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

«Полигон горит, и будет гореть. Власти, уполномоченные заниматься рекультивацией, осваивают деньги на рекультивацию. Те работы, которые были необходимы, а именно: засыпать полигон и изолировать его соприкосновения с кислородом – сделаны не были», – сказал Дижур.

Комментируя обвинения в бездействии, с которыми на местных властей обрушился накануне Коган, Дижур напомнил, что все полномочия находятся у министра.

«Это в свойственной манере – обвинить главу Серпуховского района, это перекладывание ответственности за экологическую рукотворную катастрофу Московской области. Все полномочия находятся конкретно у Когана. У муниципалитета нет ничего. Это квази-демократия губернатора Московской области. Полигон находится на территории Серпуховского района, но поскольку глава Серпуховского района – персона нон грата после известных разоблачений, все работы по рекультивации полигона, по введению ЧС они решают главой города», – сказал депутат.

При этом Дижур подчеркнул, что местные власти сделали все, что находится в их компетенции: подали в суд на обслуживающую организацию, установили размер ущерба.

«Но взыскать ущерб с компании «Первая Гильдия» нельзя – все эти компании объявляют себя заведомо банкротами и все – взыскать не с чего. Серпуховский район сделал все, что находится в его компетенции. А в части рекультивации – это полномочия товарища Когана и есть. Это единственный министр Российской Федерации, у которого полный пакет полномочий», – сказал он.

Дижур также пояснил, почему вводятся режимы ЧС на подмосковных мусорных полигонах.

«Делают все в целях обогащения. Они с удовольствием вводят режим ЧС на объекте. Для чего? Без конкурса туда запускают подрядчика, который не занимается рекультивацией, а занимается намывом денег. Потому и полигон горит», – считает депутат.

В этой связи Дижур выразил уверенность, что режим ЧС во всем Серпуховском районе введен не будет.«Им это не выгодно, он (режим ЧС) предполагает различные мероприятия, например, установление ущерба, и много чего такого, что им не хочется делать. Это было бы счастье – введение режима чрезвычайной ситуации на территории района», – сказал он.

Примечательно, что сегодня стало известно, что глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков обратился в прокуратуру Московской области с жалобой на бездействие администрации Серпуховского района из-за возгорания на полигоне «Съяново».

Глава Серпуховского района Александр Шестун со своей стороны в комментарии «Интерфаксу» подчеркнул, что у администрации «давно забрали функцию муниципального экологического контроля».

«У нас сейчас вообще нет ни одного полномочия. Администрация района не контролирует (полигон). Все полномочия у правительства Московской области. У нас нет никакого плана, мы не собираемся и не можем ничего сделать», – сказал он.

При этом Шестун заявил, что тоже может обратиться в прокуратуру.

«Это их (города Серпухова) полигон, они его эксплуатировали всю жизнь, их проблема, что они продали там свою долю «Первой Гильдии». Материальная и моральная ответственность лежит на них», – подчеркнул Шестун.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», полигон «Съяново» был закрыт осенью 2017 года. Минэкологии Подмосковья не продлило лицензию ООО «Первая Гильдия» из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства.

В прошлом году свалка также горела, на ней вводился режим чрезвычайной ситуации.

Накануне Коган снова высказался за введение режима чрезвычайной ситуации на полигоне. Он заявил, что полигон «бросила» и эксплуатирующая организация, и местные чиновники, а по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Тем временем, пока власти не могут найти виноватых в ЧП и пожарах навалке, экологи бьют тревогу.

«Это гораздо серьезнее, по сравнению с другими проблемными полигонами, где просто вышел свалочный газ», – сказал руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев. Он пояснил, что когда свалка горит, в лёгкие и бронхи человека попадает сажа и канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами. По его оценке, это не пройдет бесследно для здоровья людей, находившихся в непосредственной близости от горящей свалки. «Самые серьёзные последствия могут проявиться примерно через пять лет», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.18

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