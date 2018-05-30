Горящая свалка «Съяново»: введен режим ЧС

На горящем в подмосковном Серпуховском районе мусорном полигоне «Съяново» введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила пресс-служба администрации Серпухова, сегодня по поручению министерства экологии и природопользования Московской области на свалку завозят технику для ликвидации очагов возгорания.

Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, для тушения полигона «Съяново-1» сформирована специальная бригада.

«Полигон «Съяново» находится на муниципальной земле Серпуховского района. Договор был заключен с организацией, которая лишилась лицензии, заведено уголовное дело по эксплуатации полигона. Мы объявляем ЧС, объектовый», – цитирует слова Когана пресс-служба.

Ранее глава Серпухова Дмитрий Жариков обратился в прокуратуру и следственный комитет по Московской области с просьбой провести проверку по поводу ситуации с полигоном ТБО «Съяново-1». В кризисной ситуации он обвинил власти Серпуховского района, однако руководитель райадминистрации Александр Шестун отверг эти обвинения. В комментарии «Интерфаксу» он подчеркивал, что у администрации «давно забрали функцию муниципального экологического контроля». «Это их (города Серпухова) полигон, они его эксплуатировали всю жизнь, их проблема, что они продали там свою долю «Первой Гильдии». Материальная и моральная ответственность лежит на них», – подчеркнул Шестун.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», полигон «Съяново» был закрыт осенью 2017 года. Минэкологии Подмосковья не продлило лицензию ООО «Первая Гильдия» из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства.

В прошлом году свалка также горела, на ней вводился режим чрезвычайной ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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